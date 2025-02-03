Губернатор Адыямана: Первая помощь после землетрясения была оказана Азербайджаном

Адыяман стал одной из наиболее пострадавших из 11 провинций после разрушительного землетрясения в Кахраманмараше 6 февраля 2023 года, и первая помощь сюда пришла из Азербайджана.

Адыяман стал одной из наиболее пострадавших из 11 провинций после разрушительного землетрясения в Кахраманмараше 6 февраля 2023 года, и первая помощь сюда пришла из Азербайджана.

Об этом турецкому бюро Report сообщил губернатор провинции Осман Варол.

"Азербайджан оказал Адыяману как материальную, так и моральную поддержку. С первой недели стихийного бедствия здесь был создан Координационный центр Азербайджана, и активные спасательные работы продолжались в течение 3 месяцев", - сказал он.

О.Варол подчеркнул, что в настоящее время в азербайджанском квартале Кахраманмараша совместно двумя братскими странами ведутся масштабные строительные работы: "Мы благодарим азербайджанский народ и государство, в первую очередь господина Ильхама Алиева".