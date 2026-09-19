Грузинский политолог: Новые реалии в Карабахе важны для мира на Южном Кавказе

Новые реалии, возникшие в регионе в результате проведенных Азербайджаном в сентябре 2023 года локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе, имеют важное значение для будущего стабильности и мирного процесса на Южном Кавказе.

Как сообщил местному бюро Report руководитель Центра терроризма и политических исследований Грузии Бадри Начкебия, Азербайджан в результате многолетних процессов восстановил свою территориальную целостность.

"Мы должны уделять большое внимание процессам, происходящим в Азербайджане, и историческим событиям, которые там происходили. В конечном итоге эти процессы привели Азербайджан к восстановлению своей территориальной целостности", - заявил политолог.

По его мнению, изменение ситуации в Карабахе имеет значение не только для Азербайджана, но и для всего Южного Кавказа.

"Южный Кавказ - единый организм. Если где-то возникает пожар, он может перекинуться и на соседние территории", - отметил он.

По словам политолога, если одна из стран региона сталкивается с проблемой сепаратизма, это может иметь негативные последствия не только для самого государства, но и для соседних республик и Южного Кавказа в целом.

Грузинский эксперт также напомнил, что до начала локальных антитеррористических мероприятий Азербайджан предпринимал дипломатические усилия для мирного урегулирования вопроса.

"Азербайджанская дипломатия и руководство страны неоднократно предлагали решить этот вопрос мирным путем. Я считаю, что для предотвращения кровопролития необходимо учитывать опыт Азербайджана", - сказал он.

Политолог считает, что после событий сентября 2023 года в карабахском вопросе начался новый этап, создавший условия для продвижения мирного процесса в отношениях между Азербайджаном и Арменией.

"Азербайджан восстановил территориальную целостность и закрыл карабахский вопрос. Это создало условия для обеспечения стабильности в регионе, позволило азербайджанскому населению и границам страны больше не сталкиваться с угрозой и дало возможность развитию процессов в направлении обеспечения мира", - отметил он.

"Сегодня мы видим, что мирный процесс продолжается. Между Азербайджаном и Арменией ведутся переговоры, и я надеюсь, что будет достигнут окончательный мир. После этого очередь дойдет до решения вопросов в других частях Южного Кавказа. Цель заключается в устранении очагов сепаратизма и установлении долгосрочного мира во всем регионе", - подытожил политолог.