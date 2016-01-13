Грузинский политик: В тяжелейшие для нас дни Азербайджан всегда поддерживал нас

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ "В тяжелейшие для нас дни Азербайджан всегда поддерживал нас". Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил лидер "Европейских демократов" Паата Давитая.

По его словам, "Газпром" - это оружие в руках Путина, и этим оружием он старается взять под контроль страны.

"Очень важная тема, которая возникла в эти дни, и ее подняла российская сторона, это контракт "Газпрома", который готовят. Мы не знаем, о чем сегодня идет разговор, я не хочу вдаваться в экономические вопросы, в те экономические подходы, на которые апеллирует правительство в связи с этим вопросом, поскольку тема "Газпрома" является предметом политики. Всему миру известно, что "Газпром" - это оружие в руках Путина, и этим оружием он старается взять под контроль страны".

П. Давитая подчеркнул, что весь мир старается избегать "Газпрома". По его же словам, когда несколько месяцев назад министр энергетики Каха Каладзе сделал заявление в связи с "Газпромом", выступил Ираклий Гарибашвили и откровенно сказал, что это ложная тревога, и никакой контракт не готовится.

"Гарибашвили изгнали из "Грузинской мечты" и правительства, а в условиях нового премьер-министра в быстром режиме началась работа на "Газпром". Я задаю вопрос - не стала ли причиной отставки Гарибашвили попытка сорвать этот контракт?"

Политик напомнил, что в тяжелейшие дни Азербайджан всегда поддерживал Грузию.