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Грузинские политики поздравили азербайджанский народ с Днем Республики - ВИДЕО

Грузинские политики поздравили азербайджанский народ с Днем Республики

Азербайджан отмечает 102-ю годовщину со дня объявления независимости.

Report.ge подготовил видеоролик, где грузинские политики поздравляют дружественную страну с Днём Республики, с которой Грузия осуществляет несколько "Проектов XXI века". 

28 мая 1918 года Национальный совет Азербайджанской Демократической Республики объявил независимость страны.

Это была первая секулярная Демократическая Республика на мусульманском Востоке.

Декларация о независимости была подписана в Тбилиси. Согласно документу, Азербайджан устанавливал дружеские отношения с соседними странами и народами, Азербайджанская Демократическая Республика гарантировала в своих пределах гражданские и политические права всем гражданам без различия национальности, вероисповеданий, социального положения и пола.

Основателем Азербайджанской Демократической Республики был Мамед Эмин Расулзаде.

28 мая 1990 года было объявлено Днем Республики.

После развала Советского Союза в 1991 году, Азербайджан вновь объявил о своей независимости.

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