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Группа зарубежных журналистов посетит Агдам и Физули

Группа зарубежных журналистов посетит Агдам и Физули Иностранные журналисты, прибывшие в Азербайджан для освещения саммита Контактной группы Движения Неприсоединения по борьбе с COVID-19, посетят Агдамский и Физулинский районы, а также город Шуша.
Внешняя политика
3 марта 2023 г. 10:05
Группа зарубежных журналистов посетит Агдам и Физули

Иностранные журналисты, прибывшие в Азербайджан для освещения саммита Контактной группы Движения Неприсоединения по борьбе с COVID-19, посетят Агдамский и Физулинский районы, а также город Шуша.

Как передает Report, в поездке примут участие более 30 журналистов.

Сегодня представители иностранных СМИ посетят Агдам, где ознакомятся с процессом разминирования освобожденных территорий, а также осмотрят гражданские объекты, религиозные и культурно-исторические памятники, разрушенные во время оккупации, в том числе комплекс "Имарет", Аллею шехидов и Драматический театр.

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Версия на азербайджанском языке Bir qrup xarici jurnalist Ağdama və Füzuliyə səfər edəcək
Версия на английском языке Group of foreign journalists to visit Azerbaijan’s Aghdam, Fuzuli

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