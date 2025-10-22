Гроно приветствует решение Азербайджана снять ограничения на транзит в Армению

Спецпредставитель Европейского союза по Южному Кавказу Магдалена Гроно приветствовала решение Азербайджана снять все ограничения на транзит грузов в Армению.

Как сообщает Report, об этом дипломат написала в социальной сети X.

"Я воодушевлена последними позитивными шагами в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, в частности заявлением Баку об отмене ограничений на транзит армянских грузов через азербайджанскую территорию", - отметила Гроно.

По ее словам, встреча спикеров парламентов Азербайджана и Армении, прошедшая 21 октября в Женеве, а также запланированные на 22 октября в Ереване обсуждения с участием институтов гражданского общества являются важными шагами на пути к укреплению доверия.

"ЕС искренне приветствует эти практические достижения и готов поддерживать подобные инициативы, а также другие меры, направленные на укрепление доверия", - подчеркнула она.

Магдалена Гроно также положительно оценила подготовку к встрече между Арменией и Турцией по вопросу восстановления и запуска железной дороги Гюмри–Карс.