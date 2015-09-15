Посольство Германии внесло ясность в вопрос проверки паспортов на границе ФРГ

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Внесена ясность в вопрос введения проверки паспортов на границе Германии в связи с кризисом мигрантов из Ближнего Востока в Европу и возможных проблем для посещения Германии гражданами Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Германии в Азербайджане, с 13 сентября Германия временно ввела проверку паспортов иностранных граждан, посещающих Германию.

В информации отмечается, что это правило не внесет каких-либо изменений для посещений гражданами Азербайджана Германии.

"Имеющие действительный паспорт и визу граждане Азербайджана могут в обычном порядке посещать Германию", - сообщили в посольстве.