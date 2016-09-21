Государственный секретарь Казахстана посетит Азербайджан

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова посетит Баку для участия в V Бакинском международном гуманитарном форуме 29-30 сентября. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в Азербайджане, ожидается выступление Г.Абдыкаликовой на пленарном заседании форума, а также участие в круглых столах.

Также 30 сентября состоится встреча Госсекретаря Казахстана с членами Общества дружбы "Казахстан-Азербайджан" им. Гейдара Алиева. Мероприятие будет посвящено теме 25-летия независимости Республики Казахстан. Кроме того, будут обсуждаться вопросы сотрудничества двух стран в области культуры, искусства, образования.

На встрече также примут участие депутаты Милли Меджлиса – члены Межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Казахстан, видные общественные деятели Азербайджана, представители казахстанских компаний, аккредитованных в Баку, а также казахстанские студенты, обучающиеся в Азербайджане.