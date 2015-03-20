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    Госдепартамент: США приветствуют распоряжение президента Азербайджана о помиловании

    Мы призываем Азербайджан предпринять дополнительные позитивные шаги в этом направлении

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ США приветствуют освобождение в Азербайджане четверых деятелей неправительственных организаций Азербайджана. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на Госдепартамент США, говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Джен Псаки.

    "Мы призываем Азербайджан предпринять дополнительные позитивные шаги в ближайшие месяцы", - отмечается в заявлении Д. Псаки.

    Напомним, 18 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 101 человека. 

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