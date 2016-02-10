Главы железнодорожных ведомств Азербайджана, Грузии и Турции соберутся в Тбилиси - ЭКСКЛЮЗИВ

Тбилиси. 10 февраля. REPORT.AZ/ 12 февраля в Тбилиси пройдет очередное заседание глав железнодорожных ведомств Азербайджана, Грузии и Турции.

Об этом в заявлении Report сообщил министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили.

Министр отметил, что на встрече в основном будут обсуждаться строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, проблемы в этой сфере и пути их решения, а также статус данного проекта. Будут приняты необходимые решения в связи со строительством железной дороги в скором будущем.

На встрече также будут рассмотрены перспективы железнодорожных перевозок между тремя странами, перспективы сотрудничества в этой области.

В рамках мероприятия предусмотрены также двусторонние встречи глав ведомств.