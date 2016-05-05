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    Глава Республики Дагестан посетит Азербайджан

    Рамазан Абдулатипов примет участие в открытии Дней культуры Дагестана в Баку

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов планирует посетить Азербайджан на следующей неделе.

    Как сообщает Report со ссылкой на осведомленные источники, в ходе визита глава Дагестана проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, на которых будут обсуждены вопросы укрепления двустороннего сотрудничества. 

    12 мая Р.Абдулатипов примет участие в открытии Дней культуры Дагестана в Баку, а также проведет встречу с проживающими в Азербайджане соотечественниками.

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