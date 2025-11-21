Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Главы МВД Азербайджана и Грузии подписали соглашение о сотрудничестве

    Внешняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 12:38
    Главы МВД Азербайджана и Грузии подписали соглашение о сотрудничестве

    Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов совершил визит в Грузию.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, Вилаят Эйвазов встретился в Тбилиси с министром внутренних дел Грузии Гелой Геладзе.

    На встрече были обсуждены двусторонние связи министерств внутренних дел двух стран и вопросы безопасности.

    В рамках визита было подписано соглашение о взаимном обмене информацией, сотрудничестве и совместных мерах безопасности.

    МВД Вилаят Эйвазов Грузия Азербайджан Гела Геладзе
    Фото
    Daxili işlər naziri Gürcüstana səfər edib, birgə saziş imzalanıb
    Фото
    Interior ministers of Azerbaijan and Georgia sign cooperation agreement

    Последние новости

    13:35

    Смета расходов Милли Меджлиса на 2026 год составит 52,74 млн манатов

    Милли Меджлис
    13:35

    Эльхам Абдени: ИИ ставит перед журналистикой серьезные этические вызовы

    Внешняя политика
    13:33

    В Англии вышла в свет книга о Зангезурском коридоре

    Литература
    13:30

    Рамиль Гасан: ТЮРКПА укрепляет парламентскую дипломатию тюркских государств

    Внешняя политика
    13:27

    Эксперт: ИИ и цифровые инновации трансформируют работу редакций

    Медиа
    13:26

    Азербайджан определил знаменосцев на закрытии VI Игр исламской солидарности

    Индивидуальные
    13:23

    В Нигерии боевики похитили 52 учащихся католической школы

    Другие страны
    13:23

    Сахиль Бабаев: За 5 лет ненефтегазовый ВВП вырос на 63% в номинальном выражении

    Финансы
    13:22

    Смета расходов Счетной палаты на 2026 год осталась на уровне предыдущего года

    Милли Меджлис
    Лента новостей