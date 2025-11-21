Главы МВД Азербайджана и Грузии подписали соглашение о сотрудничестве
Внешняя политика
- 21 ноября, 2025
- 12:38
Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов совершил визит в Грузию.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, Вилаят Эйвазов встретился в Тбилиси с министром внутренних дел Грузии Гелой Геладзе.
На встрече были обсуждены двусторонние связи министерств внутренних дел двух стран и вопросы безопасности.
В рамках визита было подписано соглашение о взаимном обмене информацией, сотрудничестве и совместных мерах безопасности.
