Главы МИД Азербайджана и Сан-Марино обсудили сотрудничество в рамках международных организаций
Внешняя политика
- 27 ноября, 2025
- 20:25
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Италию встретился с коллегой из Сан-Марино Лукой Беккари.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.
Стороны обсудили положительную динамику двусторонних отношений, подчеркнув возможности расширения политического диалога и развития сотрудничества в сферах туризма и гуманитарного обмена.
На встрече также состоялся обмен мнениями о событиях в регионе, включая мирные усилия Азербайджана и восстановление в постконфликтный период, а также о сотрудничестве в рамках международных организаций.
