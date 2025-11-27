Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Главы МИД Азербайджана и Сан-Марино обсудили сотрудничество в рамках международных организаций

    Внешняя политика
    27 ноября, 2025
    • 20:25
    Главы МИД Азербайджана и Сан-Марино обсудили сотрудничество в рамках международных организаций

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Италию встретился с коллегой из Сан-Марино Лукой Беккари.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

    Стороны обсудили положительную динамику двусторонних отношений, подчеркнув возможности расширения политического диалога и развития сотрудничества в сферах туризма и гуманитарного обмена.

    На встрече также состоялся обмен мнениями о событиях в регионе, включая мирные усилия Азербайджана и восстановление в постконфликтный период, а также о сотрудничестве в рамках международных организаций.

