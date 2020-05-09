Главы МИД Азербайджана и Таджикистана провели телефонный разговор

9 мая 2020 года министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Как сообщает Report, стороны обменялись поздравительными посланиями по случаю священного месяца Рамазан, а также 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Министры провели общий обмен мнениями о шагах, предпринятых странами для борьбы с глобальным кризисом в области здравоохранения, и важности сотрудничества в этом направлении.

Министры подробно обсудили актуальные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества между братскими странами, расширения экономического сотрудничества, в том числе в сфере транспортной логистики.

Стороны также затронули вопросы сотрудничества в рамках международных организаций и договорились об углублении существующего сотрудничества в будущем.