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Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах

Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах Между Татарстаном и Азербайджаном сложились великолепные отношения, которые продолжают развиваться и расширяться.
Внешняя политика
21 сентября 2024 г. 16:03
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах

Между Татарстаном и Азербайджаном сложились великолепные отношения, которые продолжают развиваться и расширяться.

Об этом российскому бюро Report заявил раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях VIII курултая-съезда духовного управления мусульман РФ.

"У нас с Азербайджаном великолепные отношения. Мы восхищаемся тем успехом, которого добился Азербайджан во всех направлениях - экономике, строительстве, модернизации", - сказал он, комментируя двусторонние отношения.

Глава Татарстана отметил историческую победу Азербайджана в Карабахской войне.

"Вы решили историческую проблему, [ранее оккупированные] земли вернулись Азербайджану. Победа народа Азербайджана и президента Ильхама Алиева говорит о том, что страна на подъеме, и мы искренне рады сотрудничать", - сказал Рустам Минниханов.

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