Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах

Между Татарстаном и Азербайджаном сложились великолепные отношения, которые продолжают развиваться и расширяться.
Об этом российскому бюро Report заявил раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях VIII курултая-съезда духовного управления мусульман РФ.
"У нас с Азербайджаном великолепные отношения. Мы восхищаемся тем успехом, которого добился Азербайджан во всех направлениях - экономике, строительстве, модернизации", - сказал он, комментируя двусторонние отношения.
Глава Татарстана отметил историческую победу Азербайджана в Карабахской войне.
"Вы решили историческую проблему, [ранее оккупированные] земли вернулись Азербайджану. Победа народа Азербайджана и президента Ильхама Алиева говорит о том, что страна на подъеме, и мы искренне рады сотрудничать", - сказал Рустам Минниханов.