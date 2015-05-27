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    Глава Сумской областной городской администрации посетил Азербайджан

    Визит призван способствовать развитию сотрудничества Сумской области с Азербайджаном

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Глава Сумской областной городской администрации Николай Клочко совершил визит в Азербайджан.

    Как сообщили Report в посольстве Украины в Азербайджане, визит был совершен 25-26 мая при взаимодействии посольства Украины в Азербайджане и почетного консула Азербайджана в Харькове Афгана Салманова.

    В рамках визита состоялись встречи и переговоры Н.Клочко с заместителем министра экономики и промышленности Азербайджана Ниязи Сафаровым, заместителем министра сельского хозяйства Ильхамом Гулиевым и вице-президентом SOCAR Эльшадом Насировым.

    Согласно информации, данный визит призван способствовать развитию сотрудничества с Азербайджаном Сумской области, которая имеет значительный потенциал машиностроительного комплекса, ориентированного на нефтегазовую отрасль, и широкие возможности в сельскохозяйственной сфере.

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