 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава представительства ЕС приветствует перевод Арифа Юнуса из тюрьмы под домашний арест

    Евросоюз готов и далее углублять и расширять диалог и сотрудничество с Азербайджаном

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Глава представительства ЕС в Азербайджане посол Малена Мард приветствует перевод Арифа Юнуса из тюрьмы под домашний арест. Об этом Report заявили в представительстве ЕС в Азербайджане.

    "Я приветствую решение Бакинского апелляционного суда по переводу историка, активиста по правам человека Арифа Юнуса под домашний арест. Это позитивный гуманитарный жест, за которым, я надеюсь, последуют дальнейшие шаги. В целом, Евросоюз готов и далее углублять и расширять диалог и сотрудничество с Азербайджаном", - заявила М. Мард. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi