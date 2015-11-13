Глава представительства ЕС приветствует перевод Арифа Юнуса из тюрьмы под домашний арест

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Глава представительства ЕС в Азербайджане посол Малена Мард приветствует перевод Арифа Юнуса из тюрьмы под домашний арест. Об этом Report заявили в представительстве ЕС в Азербайджане.

"Я приветствую решение Бакинского апелляционного суда по переводу историка, активиста по правам человека Арифа Юнуса под домашний арест. Это позитивный гуманитарный жест, за которым, я надеюсь, последуют дальнейшие шаги. В целом, Евросоюз готов и далее углублять и расширять диалог и сотрудничество с Азербайджаном", - заявила М. Мард.