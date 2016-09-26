Глава наблюдательной миссии МПА СНГ: Азербайджан соблюдает самые высокие стандарты демократии и демократических процедур

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане созданы все условия для голосования избирателей на всенародном голосовании (референдуме).

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил глава миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств (МПА СНГ), заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Ильяс Умаханов.

"Ход подготовки к референдуму можно оценить как проведенный на очень высоком уровне. Совершенно очевидно, что Азербайджан готов к высшей форме волеизъявления азербайджанского народа", - заявил И.Умаханов.

По его словам, Азербайджан сегодня соблюдает самые высокие стандарты демократии и демократических процедур, которые утверждены Советом Европы и рядом других международных организаций.

Он подчеркнул, что созданы все условия для людей воспользоваться своим конституционным правом.

"Глубоко убежден, что здесь будет очень высокая явка. Созданы все условия для того, чтобы люди пришли и отдали свой голос за те изменения, которые, конечно, направлены на укрепление демократических основ азербайджанского общества", - подчеркнул глава миссии.

"Вот эти изменения в Конституции Азербайджанской Республики дают основание сфокусироваться на очень серьезной проблеме развития и демократизации общества. Это все происходит на фоне наглого и циничного вмешательства ряда стран в суверенные дела независимых государств. На этом фоне Азербайджан выглядит выигрышно", - добавил он.