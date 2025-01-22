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Глава МИД Великобритании: Лондон готов оказать помощь в расследовании причин крушения самолета AZAL

Глава МИД Великобритании: Лондон готов оказать помощь в расследовании причин крушения самолета AZAL 16:37
Внешняя политика
22 января 2025 г. 16:44
Глава МИД Великобритании: Лондон готов оказать помощь в расследовании причин крушения самолета AZAL

Лондон заявил о готовности оказать поддержку в расследовании причин крушения самолета AZAL вблизи Актау.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми во время телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Глава МИД Великобритании в ходе разговора вновь выразил соболезнования в связи с трагической авиакатастрофой. Он заявил, что Британия всегда готова оказать поддержку в расследовании причин трагедии и в процессе следствия.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət katibi: Britaniya AZAL-a məxsus təyyarənin qəzasının səbəblərini araşdırmağa dəstək göstərməyə hazırdır

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