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    Глава МИД Турции посетит памятник жертвам Ходжалы в Баку

    Стала известна программа визита Мевлута Чавушоглу в Азербайджан

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Стала известна программа визита министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Азербайджан. Как сообщает  Report cо ссылкой на дипломатические источники, глава турецкого МИД прибудет в Баку в ночь с 24 на 25 февраля. 

    В ходе визита М. Чавушоглу посетит Аллею почётного захоронения, Аллею Шехидов и могилы турецких солдат, отдавших жизнь за свободу Азербайджана. 

    Ожидается, что глава МИД Турции проведет в Баку встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел  Эльмаром Мамедъяровым, премьер-министром Артуром Раси-заде, председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым. 

    26 февраля М. Чавушоглу вместе с руководством Азербайджана посетит памятник жертвам Ходжалинской трагедии и почтит память погибших. 

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