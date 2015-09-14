Глава МИД Турции обсудит в Баку нагорно-карабахское урегулирование

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу посетит Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт МИД Турции, официальный визит главы турецкого внешнеполитического ведомства состоится 15-16 сентября в рамках регулярных визитов на высоком уровне между двумя странами.

В рамках визита Ф.Синирлиоглу встретится с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым. На встрече будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация в регионе и нагорно-карабахское урегулирование.

Кроме того, планируется, что глава МИД Турции проведет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Артуром Раси-заде.