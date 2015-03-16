Глава МИД Судана посетит Азербайджан

Баку. 16 марта. REPORT. AZ/ Министр иностранных дел Судана Али Ахмед Карти прибудет в Азербайджан 17 марта. Как сообщили Report в посольстве Судана в Азербайджане, визит состоится по приглашению главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

В ходе двухдневного рабочего визита А.А. Карти проведет в Баку ряд официальных встреч, на которых обсудит перспективы развития двусторонних отношений Азербайджана и Судана.

Также ожидается подписание меморандума о сотрудничестве между министерствами иностранных дел Азербайджана и Судана.