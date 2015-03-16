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    Глава МИД Судана посетит Азербайджан

    В ходе визита ожидается подписание меморандума о сотрудничестве между МИД Азербайджана и Судана

    Баку. 16 марта. REPORT. AZ/ Министр иностранных дел Судана Али Ахмед Карти прибудет в Азербайджан 17 марта. Как сообщили Report в посольстве Судана в Азербайджане, визит состоится по приглашению главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

    В ходе двухдневного рабочего визита А.А. Карти проведет в Баку ряд официальных встреч, на которых обсудит перспективы развития двусторонних отношений Азербайджана и Судана.

    Также ожидается подписание меморандума о сотрудничестве между министерствами иностранных дел Азербайджана  и Судана. 

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