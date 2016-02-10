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    Глава МИД Швеции предложила организовать встречу представительниц азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха

    Азербайджанская сторона поддержала это предложение

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем предложила организовать встречу женщин - представительниц  азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха в рамках мер по построению доверия между сторонами конфликта. Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров по итогам встречи с главой МИД Швеции. 

    Э. Мамедъяров отметил, что азербайджанская сторона поддержала это предложение. Он подчеркнул, что рано или поздно встречи с общинами должны быть организованы. 

    Э. Мамедъяров заявил, что в ходе встречи с шведской коллегой обсуждался вопрос нагорно-карабахского урегулирования и министр довел позицию Азербайджана по этому вопросу. 

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