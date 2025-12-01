Глава МИД Северного Кипра: Путь к членству в ОТГ требует признания и терпения

Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) рассматривает полноправное членство в Организации тюркских государств (ОТГ) как стратегическую цель своей внешней политики, однако признает необходимость последовательного и терпеливого подхода к этому процессу.

Об этом в интервью Report заявил министр иностранных дел ТРСК Тахсин Эртугрулоглу.

Дипломат подчеркнул фундаментальную взаимосвязь между международным признанием и возможностью смены статуса наблюдателя на полноправное членство в ОТГ.

"Получение нашей страной полноправного членства в организации требует предварительного признания со стороны ее участников, и только после этого можно говорить о о полноценной интеграции Северного Кипра. Безусловно, членство для нас - неотъемлемая цель. Однако я твердо убеждён, что мы не должны спешить на этом пути. Чем больше мы будем форсировать события, тем сложнее будет достичь результата", - заявил Эртугрулоглу.

По мнению главы внешнеполитического ведомства ТРСК, достижение поставленных целей возможно только при взвешенном и методичном подходе: "Нет необходимости поддаваться унынию или идти на поводу у провокаций некоторых сторон. Как я уже сказал, самое важное – быть решительными, терпеливыми, мудрыми и четко понимать, куда мы хотим прийти".