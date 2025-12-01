Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Глава МИД Северного Кипра: Путь к членству в ОТГ требует признания и терпения

    Внешняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 16:30
    Глава МИД Северного Кипра: Путь к членству в ОТГ требует признания и терпения

    Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) рассматривает полноправное членство в Организации тюркских государств (ОТГ) как стратегическую цель своей внешней политики, однако признает необходимость последовательного и терпеливого подхода к этому процессу.

    Об этом в интервью Report заявил министр иностранных дел ТРСК Тахсин Эртугрулоглу.

    Дипломат подчеркнул фундаментальную взаимосвязь между международным признанием и возможностью смены статуса наблюдателя на полноправное членство в ОТГ.

    "Получение нашей страной полноправного членства в организации требует предварительного признания со стороны ее участников, и только после этого можно говорить о о полноценной интеграции Северного Кипра. Безусловно, членство для нас - неотъемлемая цель. Однако я твердо убеждён, что мы не должны спешить на этом пути. Чем больше мы будем форсировать события, тем сложнее будет достичь результата", - заявил Эртугрулоглу.

    По мнению главы внешнеполитического ведомства ТРСК, достижение поставленных целей возможно только при взвешенном и методичном подходе: "Нет необходимости поддаваться унынию или идти на поводу у провокаций некоторых сторон. Как я уже сказал, самое важное – быть решительными, терпеливыми, мудрыми и четко понимать, куда мы хотим прийти".

    ОТГ Северный Кипр ТРСК Тахсин Эртугрулоглу
    Şimali Kiprin XİN başçısı: TDT-yə üzvlük vazkeçilməz hədəf olsa da, bu yolda tələsmək lazım deyil
    Northern Cyprus FM: OTS membership is key, but no rush
    Elvis

    Последние новости

    17:05

    Еврокомиссия поддержит 235 трансграничных энергетических проектов

    Другие страны
    17:02

    Число жертв российского ракетного удара по Днепру увеличилось до 4 человек, раненых - до 40

    Другие страны
    16:49

    Нидерланды и Украина подписали соглашение о военных поставках - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:47

    Началась регистрация в частные детские сады, которым выделены гранты

    Наука и образование
    16:37

    Учебный корпус №1 БГУ будет капитально отремонтирован

    Наука и образование
    16:36

    В Баку пройдет второе заседание рабочей группы по картографии ОТГ

    Другие
    16:31

    Полиция Гонконга арестовала 14 человек по делу о пожаре в жилом комплексе

    Другие страны
    16:30

    Глава МИД Северного Кипра: Путь к членству в ОТГ требует признания и терпения

    Внешняя политика
    16:29

    В Самухе супруги скончались от отравления угарным газом

    Происшествия
    Лента новостей