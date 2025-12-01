Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Глава МИД Северного Кипра: Позитивный подход Ильхама Алиева придает нам силы

    Внешняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 14:50
    Несмотря на все проблемы, позитивный подход, который президент Азербайджана Ильхам Алиев с большим мужеством и искренностью проявляет как к Турецкой Республике Северного Кипра, так и к ее президенту, придает силу туркам-киприотам.

    Об этом в интервью Report сказал министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Тахсин Эртугрулоглу.

    Он подчеркнул, что сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Северным Кипром осуществляется на различных уровнях, включая взаимодействие между политическими партиями, межпарламентскими группами дружбы и пр.

    Полный текст интервью доступен по ссылке.

    Тахсин Эртугрулоглу Ильхам Алиев Северный Кипр
    Tahsin Ertuğruloğlu: Azərbaycan Prezidentinin Şimali Kiprə yönələn müsbət yanaşması Kipr türklərinə güc verən məsələdir
    FM: Azerbaijani President's positive approach to Northern Cyprus empowers Turkish Cypriots
    Лента новостей