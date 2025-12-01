Глава МИД Северного Кипра: Позитивный подход Ильхама Алиева придает нам силы
- 01 декабря, 2025
- 14:50
Несмотря на все проблемы, позитивный подход, который президент Азербайджана Ильхам Алиев с большим мужеством и искренностью проявляет как к Турецкой Республике Северного Кипра, так и к ее президенту, придает силу туркам-киприотам.
Об этом в интервью Report сказал министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Тахсин Эртугрулоглу.
Он подчеркнул, что сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Северным Кипром осуществляется на различных уровнях, включая взаимодействие между политическими партиями, межпарламентскими группами дружбы и пр.
