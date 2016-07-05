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    Глава МИД Казахстана: Всегда рад вернуться в солнечный Азербайджан

    В многостороннем формате стороны активно взаимодействуют в рамках международных и региональных организаций

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ "Отношения Казахстана и Азербайджана развиваются в соответствии с Договором о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях, подписанным по итогам официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Баку в мае 2005 года".

    Об этом, отвечая на вопрос Report в рамках онлайн-сессии вопросов-ответов, заявил министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов.

    По его словам, в многостороннем формате стороны активно взаимодействуют в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, ОИС, и др.: "Между Казахстаном и Азербайджаном регулярно проводятся встречи и переговоры на высшем и высоком уровнях. Я неоднократно посещал вашу прекрасную страну".

    Е.Идрисов добавил, что в ближайшие месяцы визитов в Азербайджан не запланировано, "но я всегда рад вернуться в солнечный Азербайджан".

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