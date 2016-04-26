Глава МИД Испании: В основном террору подвергаются мусульманские страны

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "Мы должны пресечь риски, связанные с террором. Террор нельзя связывать с Исламом. Так, в основном террору подвергаются мусульманские страны".

Как сообщает Report, об этом на VII Глобальном бакинском форуме Альянса цивилизаций ООН заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия Маргальо (José Manuel García-Margallo).

По его словам, каждый должен внести вклад в обеспечение прав человека: "В данном направлении проводятся различные работы, мы являемся свидетелями этого. Проведение диалога может покончить с конфликтами. Испания борется с террором. Мы должны приложить усилия для формирования инклюзивного общества. В противном случае, усилится ксенофобия, что очень опасно. Нужно просвещать людей, чтобы они отказывались от участия в террористических группах".