Глава МИД: Интеграция в мировую экономику положена в основу внешней экономической политики Азербайджана

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ "Интеграция в мировую экономику положена в основу внешней экономической политики Азербайджана. Азербайджан приверженен и в настоящее время является единственной страной-поставщиком энергоресурсов для Южного газового коридора, который будет играть существенную роль в диверсификации поставщиков природного газа в Европу". Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью журналу The Business Year.

По его словам, два важных проекта, Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP), в настоящее время реализуются в рамках Южного газового коридора, который имеет потенциал, чтобы удовлетворить до 20% потребностей Европы в газе в будущем.

"Проекты энергетической инфраструктуры существенно укрепили отношения Азербайджана с нашими близкими партнерами и активизировали региональное сотрудничество с Турцией и Грузией", - заявил глава МИД.

Он отметил, что Азербайджан также активно участвует в продвижении важных трансконтинентальных транспортных коридоров за счет инвестиций в проекты транспортной инфраструктуры, таких как проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) и нового Бакинского международного морского порта.

"Железная дорога БТК станет еще одним шагом в позиционировании Южного Кавказа в качестве основного транзитного маршрута между Европой и Азией", - добавил Э.Мамедъяров.

"Азербайджан постоянно активен в продвижении равноправного и взаимовыгодного сотрудничества между странами-партнерами путем инициирования и поддержки всех потенциальных проектов, направленных на развитие не только Азербайджана, но и всего региона в целом", - заявил глава МИД Азербайджана.