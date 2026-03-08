Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 08 марта, 2026
    • 17:24
    Глава МИД Болгарии поблагодарила Азербайджан за эвакуацию граждан из Ирана

    Министр иностранных дел Болгарии Надежда Нейнски позвонила главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову.

    Как сообщает Report со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство, министры обсудили сложившуюся в последние дни ситуацию в сфере безопасности в регионе, в том числе атаки дронами, осуществленные Ираном против территории Азербайджана.

    Надежда Нейнски осудила эти атаки, выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией и подчеркнула важность сохранения региональной стабильности. Она также поблагодарила за поддержку, оказанную при эвакуации через азербайджанскую территорию граждан Болгарии, находившихся в Иране.

    В ходе телефонного разговора стороны также обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией. Состоялся обмен мнениями по вопросам энергетической безопасности, региональной координации и взаимодействия в рамках международных организаций.

