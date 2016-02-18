Глава МИД Азербайджана: Мы осуждаем террор в любых его формах и проявлениях

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом в Анкаре, повлекшим многочисленные человеческие жертвы. Как сообщает Report, об этом Э.Мамедъяров заявил на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Наша позиция открыта и ясна. Мы осуждаем террор в любых его формах и проявлениях. Приносим свои соболезнования семьям жертв, желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - заявил Э.Мамедъяров.