Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОБСЕ

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН встретился с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в ходе встречи был рассмотрен нынешний уровень связей между Азербайджаном и ОБСЕ, обсуждены вопросы сотрудничества. Стороны выделили важность расширения связей между Азербайджаном и ОБСЕ в форме конструктивного диалога и понимания.

Азербайджанский дипломат проинформировал Т.Гремингера об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и последнем статусе по урегулированию конфликта. Он отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ и международная общественность считает имеющийся статус-кво неприемлемым и неустойчивым, для продвижения урегулирования конфликта необходим вывод с территорий Азербайджана ВС Армении.

Э.Мамедъяров подчеркнул, что попытки изменения международно признанных границ государств с применением силы неприемлемо. Он также указал, что конфликт должен решиться, согласно соответствующим резолюциям Совбеза ООН, в рамках суверенитета, территориальной целостности и по принципу сохранения международно признанных границ Азербайджана.

В ходе встречи также стороны обсудили вопросы из повестки ОБСЕ.