Глава МИД Азербайджана: Все вопросы правового статуса Каспия должны решаться в духе уважения суверенных прав прикаспийских государств

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ "Проделана значительная работа по согласованию положений проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Принятые политические решения и достигнутые договоренности в рамках саммитов глав прикаспийских государств способствовали эффективности дальнейших переговоров по проекту Конвенции в целом". Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на Совещании министров иностранных дел прикаспийских государств в Астане.

В этой связи, министр особо отметил плодотворную работу Специальной рабочей группы на уровне заместителей министров иностранных дел и их усилия для достижения консенсуса по многим основополагающим положениям. "Надеемся, что результат многолетней работы создаст всестороннюю правовую основу для взаимодействия и сотрудничества государств на Каспии".

"В целях усовершенствования правовой базы для сотрудничества прикаспийских государств были инициированы ряд проектов отраслевых соглашений в торгово-экономической, транспортно-логистической и экологической сферах, а также по вопросам безопасности. Азербайджан активно принимает участие в обсуждении и согласовании этих проектов, но вместе с тем, считаем преждевременным обсуждение тех проектов документов, положения которых могут предопределить правовой статус Каспийского моря до принятия соответствующей Конвенции", - заявил Э. Мамедъяров.

Глава МИД подчеркнул, что до проведения очередного Саммита глав прикаспийских государств, необходимо достижение договоренностей по всем несогласованным положениям проекта Конвенции. Вместе с тем, необходимо также приложить максимальные усилия для скорейшего согласования тех положений проекта Конвенции, которые составляют важную основу для определения правового статуса Каспийского моря.

"Мы придаем особое значение соглашениям о разграничении дна Каспийского моря между Азербайджаном, Казахстаном и Россией и выражаем надежду на скорейшее урегулирование вопросов разграничения дна в центральной и южной частях Каспия", - заявил министр.

"Азербайджанская сторона уверена, что все вопросы правового статуса Каспийского моря должны решаться в духе уважения суверенных прав прикаспийских государств и взаимовыгодного партнерства, а также путем укрепления доверия между Сторонами, в частности в вопросах региональной стабильности, безопасности, экономической и научно-исследовательской деятельности на Каспии. Меры доверия должны включать, в том числе, обеспечение равных условий безопасности для всех прикаспийских государств. Мы также уверены, что укрепление стабильности на Каспийском море должно основываться на учете интересов всех Сторон и ненанесении ущерба безопасности друг друга, уважении суверенитета, территориальной целостности, независимости прикаспийских государств и невмешательства во внутренние дела друг друга", - заявил Э. Мамедъяров.