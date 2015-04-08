Глава МИД Азербайджана провел встречу с комиссаром ЕС

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял находящегося с визитом в Баку комиссара ЕС по Европейской политике соседства и расширения Йоханнеса Хана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития отношений Азербайджана и ЕС, а также вопрос обновления политики Европейского соседства.

Визит Й.Хана в Азербайджан завершится 9 апреля.

Отметим, что в ближайшие четыре месяца ЕС будет проводить консультации по пересмотру политики Европейского соседства, в которую входят 16 стран-партнеров ЕС, в том числе Азербайджан. Ожидается, что обновленная программа будет принята к октябрю.