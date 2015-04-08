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    Глава МИД Азербайджана провел встречу с комиссаром ЕС

    Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы отношений ЕС-Азербайджан

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял находящегося с визитом в Баку комиссара ЕС по Европейской политике соседства и расширения Йоханнеса Хана.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития отношений Азербайджана и ЕС, а также вопрос обновления политики Европейского соседства.

    Визит Й.Хана в Азербайджан завершится 9 апреля.

    Отметим, что в ближайшие четыре месяца ЕС будет проводить консультации по пересмотру политики Европейского соседства, в которую входят 16 стран-партнеров ЕС, в том числе Азербайджан. Ожидается, что обновленная программа будет принята к октябрю.

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