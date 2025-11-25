Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Глава МИД Азербайджана обсудил с архиепископом Ватикана двусторонние отношения

    Внешняя политика
    • 25 ноября, 2025
    • 15:54
    Глава МИД Азербайджана обсудил с архиепископом Ватикана двусторонние отношения

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Ватикан встретился с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

    Стороны рассмотрели развивающиеся отношения между Азербайджаном и Ватиканом, с удовлетворением был отмечен конструктивный диалог, взаимное уважение и активное сотрудничество в направлении продвижения межрелигиозного понимания, а также глобальных мирных инициатив.

    Также была подчеркнута важность продолжения контактов на высоком уровне с целью дальнейшего укрепления политического диалога, расширения культурных и гуманитарных связей, а также продвижения совместных международных проектов.

    Стороны обсудили успешные проекты по сохранению и восстановлению религиозного и культурного наследия, реализуемые при поддержке Фонда Гейдара Алиева на территории Ватикана, подчеркнув, что это является важным вкладом в сохранение мирового религиозного и культурного наследия.

    Особо была подчеркнута многолетняя приверженность Азербайджана сохранению религиозных памятников и продвижению мультикультурализма как внутри страны, так и на международном уровне.

    В центре внимания переговоров также оказались прогресс в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, реализация исторических соглашений, подписанных на Вашингтонском саммите, и строительно-восстановительные работы, проводимые Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях.

    Ceyhun Bayramov Vatikanın arxiyepiskopu ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib
    Jeyhun Bayramov discusses bilateral relations with Holy See secretary

