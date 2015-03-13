​Глава МИД Азербайджана обсудил с американской делегацией вопросы, связанные с деятельностью "Радио Свобода"

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с послом США в Азербайджане Робертом Секута, в которую также входят замдиректора Международного вещательного бюро (IBB) Джеффри Тримбл (Jeffrey Trimble) и вице-президент по финансовым вопросам "Радио Свобода" Джон Джиамбалво.
Об этом Report заявили в МИД.
На встрече состоялся обмен мнениями по двустороннему сотрудничеству между Азербайджаном и США, коснулись деятельности "Радио Свобода".
Предусмотрен также ряд других встреч американской делегации в других госструктурах.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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