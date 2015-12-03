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    ​Глава МИД: Нарушения институтами ОБСЕ своего мандата могут серьезно отразиться на будущем сотрудничестве с Азербайджаном

    Должны быть приняты соответствующие шаги для предотвращения подобных инцидентов в будущем

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ "Нарушения со стороны БДИПЧ ОБСЕ своего мандата могут серьезно отразиться на будущем сотрудничестве с Азербайджаном". 

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на заседании 22-го Совета министров ОБСЕ (СМИД ОБСЕ) в Белграде.

    Министр напомнил, что Азербайджан запросил содействие БДИПЧ касательно наблюдения за выборами, прошедшими в стране 1 ноября, однако Бюро приняло решение не направлять наблюдательную миссию. "Такое нарушение институтами ОБСЕ своего мандата не может обойтись без серьезного подрыва перспектив нашего будущего сотрудничества с БДИПЧ.

    Эта ситуация должна решиться. Должны быть приняты соответствующие шаги для предотвращения подобных инцидентов в будущем.", - заявил Э.Мамедъяров.

    Он призвал глав МИД ОБСЕ серьезно рассмотреть предложения азербайджанской делегации в этой связи. 

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