​Глава МИД: Нарушения институтами ОБСЕ своего мандата могут серьезно отразиться на будущем сотрудничестве с Азербайджаном

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ "Нарушения со стороны БДИПЧ ОБСЕ своего мандата могут серьезно отразиться на будущем сотрудничестве с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на заседании 22-го Совета министров ОБСЕ (СМИД ОБСЕ) в Белграде.

Министр напомнил, что Азербайджан запросил содействие БДИПЧ касательно наблюдения за выборами, прошедшими в стране 1 ноября, однако Бюро приняло решение не направлять наблюдательную миссию. "Такое нарушение институтами ОБСЕ своего мандата не может обойтись без серьезного подрыва перспектив нашего будущего сотрудничества с БДИПЧ.

Эта ситуация должна решиться. Должны быть приняты соответствующие шаги для предотвращения подобных инцидентов в будущем.", - заявил Э.Мамедъяров.

Он призвал глав МИД ОБСЕ серьезно рассмотреть предложения азербайджанской делегации в этой связи.