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    Глава МИД Азербайджана направил египетскому коллеге письмо с соболезнованиями

    В письме отмечается, что Азербайджан понимает боль египетского народа и осуждает террор во всех формах и проявлениях

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров направил египетскому коллеге Самеху Шукри письмо, в котором выражается соболезнование в связи с убийством террористами 21 гражданина Арабской Республики Египет.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в письме министра Эльмара Мамедъярова отмечается, что Азербайджан, как страна, страдающая от терроризма, понимает боль египетского народа и осуждает террор во всех формах и проявлениях.

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