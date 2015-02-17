Глава МИД Азербайджана направил египетскому коллеге письмо с соболезнованиями

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров направил египетскому коллеге Самеху Шукри письмо, в котором выражается соболезнование в связи с убийством террористами 21 гражданина Арабской Республики Египет.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в письме министра Эльмара Мамедъярова отмечается, что Азербайджан, как страна, страдающая от терроризма, понимает боль египетского народа и осуждает террор во всех формах и проявлениях.