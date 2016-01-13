Глава МИД: Азербайджан решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров направил турецкому коллеге Мевлуту Чавушоглу письмо с соболезнованиями в связи с многочисленными жертвами в результате теракта в Стамбуле. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в письме министр отметил, что был потрясен известием о трагедии, разделяет скорбь в связи со случившемся со своим коллегой и выражает соболезнования семьям и близким погибших в результате террористического акта, а также желает скорейшего выздоровления раненым.

Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что Азербайджан, как страна страдающая от террора, решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях.

Мощный взрыв прогремел накануне утром в районе площади Султанахмет в центре Стамбула в момент, когда там находилась группа туристов. По данным властей, десять человек погибли, 15 ранены. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв совершил террорист-смертник из Сирии.