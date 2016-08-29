Глава МИД: Азербайджан и Грузия занимают общие позиции в вопросах международной повестки

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан и Грузия заявили о поддержке территориальной целостности друг друга.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции с главой МИД Грузии Михеилом Джанелидзе в Тбилиси.
"Полагаю, что мы движемся в правильном направлении в вопросе процесса урегулирования армяно-азербайджанского конфликта", - заявил Мамедъяров.
Кроме того, глава азербайджанской дипломатии отметил, что Азербайджан и Грузия занимают общие позиции в вопросах международной повестки.
Э.Мамедъяров также подчеркнул, что Баку и Тбилиси успешно реализуют проект Южного Газового Коридора, а также ряд других проектов.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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