    Глава медиапортала: Индия не выполнила ни одного из обещаний, данных сикхской общине

    Внешняя политика
    • 16 января, 2026
    • 12:04
    Глава медиапортала: Индия не выполнила ни одного из обещаний, данных сикхской общине

    Индия не выполнила ни одного из обещаний, данных сикхской общине, в итоге, им пришлось столкнуться с большими трудностями.

    Как сообщает Report, об этом сказал руководитель медиапортала Sikh Network Хаткар Джасвингер Сингх на международной конференции под названием "Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: современные реалии" в Баку.

    По его словам, сикхи не склонят голову ни перед каким режимом и будут защищать свои права любыми законными средствами. "Хотя в Индии мы являемся меньшинством, нас невозможно сломить", - сказал он.

    Хаткар Джасвингер Сингх также добавил, что сикхи принесли огромные жертвы ради освобождения Индии от британского колониализма, внеся значительный вклад в эту борьбу.

    Хаткар Джасвингер Сингх Борьба с неоколониализмом сикхи
    Media portalının rəhbəri: Zikhlər heç bir zalım rejim qarşısında diz çökməyəcək
    Sikhs will not bow to any oppressive regime, activist says

    Лента новостей