Глава медиапортала: Индия не выполнила ни одного из обещаний, данных сикхской общине
Внешняя политика
- 16 января, 2026
- 12:04
Индия не выполнила ни одного из обещаний, данных сикхской общине, в итоге, им пришлось столкнуться с большими трудностями.
Как сообщает Report, об этом сказал руководитель медиапортала Sikh Network Хаткар Джасвингер Сингх на международной конференции под названием "Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: современные реалии" в Баку.
По его словам, сикхи не склонят голову ни перед каким режимом и будут защищать свои права любыми законными средствами. "Хотя в Индии мы являемся меньшинством, нас невозможно сломить", - сказал он.
Хаткар Джасвингер Сингх также добавил, что сикхи принесли огромные жертвы ради освобождения Индии от британского колониализма, внеся значительный вклад в эту борьбу.
