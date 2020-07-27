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Глава АП: Иран поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Глава АП: Иран поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана Хорошие отношения Ирана и Азербайджана – пример для стран региона
Внешняя политика
27 июля 2020 г. 11:06
Глава АП: Иран поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Поддержка национального суверенитета и территориальной целостности других стран является официальной позицией Ирана.

Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези сказал во время телефонного разговора с помощником президента Азербайджана, заведующим отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

М.Ваези отметил, что в период пандемии важно осуществлять больше деятельности для развития связей Тегерана и Баку в рамках общих интересов.

Он отметил, что хорошие отношения Ирана и Азербайджана – пример для стран региона: "Важно использовать потенциал двух стран для развития взаимных связей".

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Версия на английском языке Iran supports territorial integrity and sovereignty of Azerbaijan: Mahmoud Vaezi
Версия на азербайджанском языке PA rəhbəri: "İran Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini dəstəkləyir"
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