Глава АП: Иран поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Хорошие отношения Ирана и Азербайджана – пример для стран региона

Поддержка национального суверенитета и территориальной целостности других стран является официальной позицией Ирана.

Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези сказал во время телефонного разговора с помощником президента Азербайджана, заведующим отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

М.Ваези отметил, что в период пандемии важно осуществлять больше деятельности для развития связей Тегерана и Баку в рамках общих интересов.

Он отметил, что хорошие отношения Ирана и Азербайджана – пример для стран региона: "Важно использовать потенциал двух стран для развития взаимных связей".