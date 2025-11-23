Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев находится с делегацией в рабочем визите в Бухаресте

Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым находится с рабочим визитом в Бухаресте (Румыния) по приглашению его румынского коллеги Алекса Флорентина.

Об этом Report сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана в Румынии.

В рамках визита 23 ноября делегация посетила бюст Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, установленный в бухарестском парке Тей.

Во время посещения память Великого лидера была почтена с глубоким уважением, к подножию бюста были возложены венок и цветы.

В рамках визита делегация посетила посольство нашей страны в Румынии, встретилась с сотрудниками диппредставительства, ознакомилась с условиями их работы и обсудила перспективы укрепления связей между двумя странами в различных сферах. Подготовленные Генеральной прокуратурой Азербайджана книги "Карабах - это Азербайджан" были переданы в дар библиотеке посольства.