    Внешняя политика
    • 23 ноября, 2025
    • 20:44
    Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев находится с делегацией в рабочем визите в Бухаресте

    Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым находится с рабочим визитом в Бухаресте (Румыния) по приглашению его румынского коллеги Алекса Флорентина.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана в Румынии.

    В рамках визита 23 ноября делегация посетила бюст Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, установленный в бухарестском парке Тей.

    Во время посещения память Великого лидера была почтена с глубоким уважением, к подножию бюста были возложены венок и цветы.

    В рамках визита делегация посетила посольство нашей страны в Румынии, встретилась с сотрудниками диппредставительства, ознакомилась с условиями их работы и обсудила перспективы укрепления связей между двумя странами в различных сферах. Подготовленные Генеральной прокуратурой Азербайджана книги "Карабах - это Азербайджан" были переданы в дар библиотеке посольства.

    Лента новостей