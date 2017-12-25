Генконсульство: Среди пострадавших в Турции граждан Азербайджана тяжелораненых нет

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Среди пострадавших в Турции в автобусной аварии граждан Азербайджана тяжелораненых нет. Об этом Report сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Карсе.
В генконсульстве сообщили, что в аварию попал автобус, следовавший по маршруту Стамбул-Игдыр, в результате чего пострадали 30 человек, из которых 29 - граждане Азербайджана, 1 - гражданин Турции.
Отмечается, что большинство пассажиров автобуса были жителями Нахчыванской Автономной Республики.
Пострадавшие были размещены в государственные больницы Карса и Сарыкамыша. Согласно последней информации, четверо пострадавших были выписаны домой.
Автобус принадлежал одной из туристических компаний Игдыра. В качестве причины ДТП указывается потеря водителем управления. В настоящее время на месте аварии работает местная полиция.
Viktoriya PiriyevaАвтор новости
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