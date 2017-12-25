 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Генконсульство: Среди пострадавших в Турции граждан Азербайджана тяжелораненых нет

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Среди пострадавших в Турции в автобусной аварии граждан Азербайджана тяжелораненых нет. Об этом Report сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Карсе. 

    В генконсульстве сообщили, что в аварию попал автобус, следовавший по маршруту Стамбул-Игдыр, в результате чего пострадали 30 человек, из которых 29 - граждане Азербайджана, 1 - гражданин Турции. 

    Отмечается, что большинство пассажиров автобуса были жителями Нахчыванской Автономной Республики.

    Пострадавшие были размещены в государственные больницы Карса и Сарыкамыша. Согласно последней информации, четверо пострадавших были выписаны домой. 

    Автобус принадлежал одной из туристических компаний Игдыра. В качестве причины ДТП указывается потеря водителем управления. В настоящее время на месте аварии работает местная полиция.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi