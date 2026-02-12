Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Гендиректор ИСЕСКО поздравил Ильхама Алиева с присуждением "Премии Заида за человеческое братство"

    Внешняя политика
    • 12 февраля, 2026
    • 14:51
    Гендиректор ИСЕСКО поздравил Ильхама Алиева с присуждением Премии Заида за человеческое братство

    Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:

    "Ваше превосходительство.

    Для меня большая честь и удовольствие передать от имени Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и от себя лично наши самые искренние поздравления по случаю присуждения Вам "Премии Заида за человеческое братство".

    Эта специальная премия, носящая имя покойного Шейха Заида, является достойной данью памяти лидера, посвятившего свою жизнь ценностям толерантности и мирного сосуществования. То, что Вы удостоились этой чести, является наглядным свидетельством Вашего смелого лидерства и непоколебимой приверженности стремлению открыть новую главу мира для Южного Кавказа.

    Мы с большой надеждой следили за исторической мирной инициативой между Азербайджаном и Арменией. Как отметили и Вы, Ваше превосходительство, видеть, что за месяцы после подписания Совместной декларации 8 августа 2025 года в Вашингтоне общества двух стран становятся свидетелями реальных преимуществ мира, включая обнадеживающие шаги в сфере двусторонней торговли и транзита, весьма воодушевляет. Этот значительный прогресс от диалога к сотрудничеству поистине заслуживает высокой оценки.

    ИСЕСКО решительно поддерживает этот жизненно важный прогресс на пути к окончательному и всеобъемлющему Мирному соглашению. Уверены, что заложенные сегодня основы обеспечат прочную стабильность, безопасность и процветание для будущих поколений в регионе. Наша организация готова поддержать эти усилия посредством образовательных, научных и культурных программ, нацеленных на наведение мостов взаимопонимания и солидарности.

    Ваша приверженность созданию более процветающего и мирного будущего для азербайджанского народа каждый раз производит на меня глубокое впечатление. Эта премия подтверждает, что Ваша политика в настоящее время прокладывает путь к гармонии в регионе.

    Ваше превосходительство, прошу Вас еще раз принять наши искренние поздравления по случаю присуждения Вам этой международной премии. Желаем Вам дальнейших успехов на пути, по которому Вы ведете Азербайджан к будущему, ознаменованному нерушимым миром и братством.

    Позвольте, пользуясь этой возможностью, выразить Вашему превосходительству мое высочайшее почтение".

    Салим бин Мухаммед аль-Малик гендиректор ИСЕСКО Ильхам Алиев поздравление Премия Заида за человеческое братство
    ICESCO-nun Baş direktoru İlham Əliyevi "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"na görə təbrik edib
    ICESCO chief congratulates Ilham Aliyev on Zayed Award for Human Fraternity
