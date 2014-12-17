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    ​Гендиректор департамента МИД Ирана прибудет в Баку

    Стороны обсудят вопрос передачи отбывающих срок в Азербайджане граждан Ирана

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный директор департамента по делам иранских граждан за рубежом МИД Ирана Казема Саджади 22 декабря прибудет в Баку.

    Как сообщил Report посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин, в ходе визита К.Саджади проведет встречи с представителями Пенитенциарной службы Минюста Азербайджана и другими официальными лицами, на которых будут обсуждены вопросы передачи иранской стороне граждан этой страны, отбывающих срок в исправительных учреждениях Азербайджана.

    Отметим, что по этому вопросу в Азербайджан 14 декабря должен был прибыть советник министра юстиции Ирана Шахрух Хидаяти. Однако по определенным причинам  этот визит был отменен.

    Также отметим, что в настоящее время в тюрьмах Азербайджана содержатся около 130 граждан Ирана. В основном они обвиняются в контрабанде наркотиков. В тюрьмах Ирана же находятся около 15 граждан Азербайджана.

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