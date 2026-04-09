Гафарова: Встречи парламентариев Азербайджана, Турции, Северного Кипра служат укреплению солидарности

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась в Баку с участниками третьей встречи парламентских групп дружбы Азербайджана, Турции и Северного Кипра.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу парламента.

Приветствуя делегации во главе со спикером парламента Северного Кипра Зией Озтюрклером и главой межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамилем Айрымом, она подчеркнула, что регулярные встречи в трехстороннем формате служат развитию межпарламентского сотрудничества, защите общих интересов и укреплению солидарности.

Гафарова добавила, что двухдневные обсуждения в Баку в рамках этого формата будут способствовать дальнейшему углублению взаимодействия между парламентами.

Зия Озтюрклер поблагодарил Азербайджан за солидарность и поддержку, высоко оценив создание в Милли Меджлисе группы дружбы с Северным Кипром.

Шамиль Айрым, в свою очередь, отметил важность продолжения межпарламентских связей в трехстороннем формате.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.