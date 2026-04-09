    Гафарова: Встречи парламентариев Азербайджана, Турции, Северного Кипра служат укреплению солидарности

    Внешняя политика
    • 09 апреля, 2026
    • 17:45
    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась в Баку с участниками третьей встречи парламентских групп дружбы Азербайджана, Турции и Северного Кипра.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу парламента.

    Приветствуя делегации во главе со спикером парламента Северного Кипра Зией Озтюрклером и главой межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамилем Айрымом, она подчеркнула, что регулярные встречи в трехстороннем формате служат развитию межпарламентского сотрудничества, защите общих интересов и укреплению солидарности.

    Гафарова добавила, что двухдневные обсуждения в Баку в рамках этого формата будут способствовать дальнейшему углублению взаимодействия между парламентами.

    Зия Озтюрклер поблагодарил Азербайджан за солидарность и поддержку, высоко оценив создание в Милли Меджлисе группы дружбы с Северным Кипром.

    Шамиль Айрым, в свою очередь, отметил важность продолжения межпарламентских связей в трехстороннем формате.

    На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Сахиба Гафарова Зия Озтюрклер Шамиль Айрым Турция Северный Кипр
    Sahibə Qafarova Azərbaycan, Türkiyə və Şimali Kipr parlamentlərinin dostluq qruplarının 3-cü görüşünün iştirakçıları ilə görüşüb

