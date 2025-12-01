Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Гаджиев: Баку рассчитывает на развитие торговых отношений с Тегераном

    Внешняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 12:25
    Азербайджан нацелен на дальнейшее развитие торгово-экономических отношений с Ираном.

    Как сообщает Report об этом в эксклюзивном интервью EU Today и небольшой группе журналистов в Брюсселе заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

    "Мы рассматриваем Иран как соседа, как партнера и [с нетерпением] ждем дальнейшего развития экономических и торговых отношений", - цитирует EU Today слова Гаджиева.

