Гаджиев: Баку рассчитывает на развитие торговых отношений с Тегераном

Азербайджан нацелен на дальнейшее развитие торгово-экономических отношений с Ираном.

Как сообщает Report об этом в эксклюзивном интервью EU Today и небольшой группе журналистов в Брюсселе заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

"Мы рассматриваем Иран как соседа, как партнера и [с нетерпением] ждем дальнейшего развития экономических и торговых отношений", - цитирует EU Today слова Гаджиева.