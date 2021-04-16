Французский политолог: Агдам напоминает о разрухе, учиненной фашистами на востоке Франции

Роль Франции в установлении мира между Азербайджаном и Арменией зависит от Баку и Еревана

"Масштаб разрушений в Агдаме очень большой. Потребуется много времени, чтобы восстановить то, что разрушалось в Нагорном Карабахе 30 лет".

Этими мыслями с французским бюро Report поделился замдиректора Фонда стратегических исследований Франции, политолог Бруно Тертре (Bruno Tertrais).

По его словам, на восстановление после разрухи, совершенной армянами в Нагорном Карабахе на протяжении 30 лет, потребуется примерно 10-20 лет: "Я был в Агдаме. Масштаб разрушений в Агдаме очень большой. Увиденное напомнило мне о разрухе, учиненной фашистами на востоке Франции в годы Первой мировой войны. Потребуется много времени, чтобы восстановить то, что разрушалось в Нагорном Карабахе 30 лет. Для возвращения населения, в первую очередь, нужно реконструировать инфраструктуру и очистить земли от мин. Это дело десяти и даже двадцати лет".

Коснувшись роли Франции в восстановлении регионального мира, Б.Тертре отметил: "Сегодня связи между Азербайджаном и Францией на хорошем уровне. Роль Франции в установлении мира между Азербайджаном и Арменией зависит от Баку и Еревана. Полагаю, официальный Париж может внести свой вклад в эту работу, если обе стороны выразят желание".