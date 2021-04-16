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Французский политолог: Агдам напоминает о разрухе, учиненной фашистами на востоке Франции

Французский политолог: Агдам напоминает о разрухе, учиненной фашистами на востоке Франции Роль Франции в установлении мира между Азербайджаном и Арменией зависит от Баку и Еревана
Внешняя политика
16 апреля 2021 г. 13:57
Французский политолог: Агдам напоминает о разрухе, учиненной фашистами на востоке Франции
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"Масштаб разрушений в Агдаме очень большой. Потребуется много времени, чтобы восстановить то, что разрушалось в Нагорном Карабахе 30 лет".

Этими мыслями с французским бюро Report поделился замдиректора Фонда стратегических исследований Франции, политолог Бруно Тертре (Bruno Tertrais).

По его словам, на восстановление после разрухи, совершенной армянами в Нагорном Карабахе на протяжении 30 лет, потребуется примерно 10-20 лет: "Я был в Агдаме. Масштаб разрушений в Агдаме очень большой. Увиденное напомнило мне о разрухе, учиненной фашистами на востоке Франции в годы Первой мировой войны. Потребуется много времени, чтобы восстановить то, что разрушалось в Нагорном Карабахе 30 лет. Для возвращения населения, в первую очередь, нужно реконструировать инфраструктуру и очистить земли от мин. Это дело десяти и даже двадцати лет".

Коснувшись роли Франции в восстановлении регионального мира, Б.Тертре отметил: "Сегодня связи между Азербайджаном и Францией на хорошем уровне. Роль Франции в установлении мира между Азербайджаном и Арменией зависит от Баку и Еревана. Полагаю, официальный Париж может внести свой вклад в эту работу, если обе стороны выразят желание".

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Версия на английском языке French political scientist: Aghdam reminds of devastation committed by Nazis in east of France
Версия на азербайджанском языке Fransalı politoloq: "Ağdam faşistlərin Fransanın şərqində törətdiyi dağıntıları xatırladır"

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