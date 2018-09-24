Французский эксперт: Азербайджан является страной, способной воспользоваться появившимися прекрасными возможностями

Париж. 24 сентября. REPORT.AZ/ "В стиле архитектуры Азербайджана нашло отражение уважение к национальным традициям и прошлому".

Об этом западноевропейскому бюро Report заявила председатель Ассоциации перекрестков мудрости, сопредседатель Ассоциации разработчиков без границ Даниэль Руссо.

По ее словам, во Франции об Азербайджане знают не так много: "Я являюсь членом Правления Ассоциации друзей Азербайджана во Франции. Азербайджан мне очень хорошо знаком. Мое членство в ассоциации связано с желанием продвигать во Франции Азербайджан и его ценности. После ознакомления с азербайджанской культурой, ценностями и принципами я их полюбила и с тех пор стараюсь создать возможность, чтобы каждый француз ознакомился с важными ценностями. В частности, право голоса женщинам в Азербайджане было предоставлено 100 лет назад и это является событием огромного исторического значения".

Д.Руссо сказала, что толерантность в Азербайджане существует не на бумаге, а в реальной жизни: "Люди живут в условиях мира, взаимопонимания, взаимоуважения друг с другом. Инициатива "Бакинский процесс" сама по себе заслуживает одобрения. Я считаю, что азербайджанская модель толерантности может стать хорошим примером для мира. К сожалению, в ряде стран продолжает снижаться уровень толерантности. Среди этих стран в качестве примера можно привести Тунис. Даже в самой Франции есть необходимость в пропаганде толерантности".

Французский эксперт отметила, что Азербайджан является страной, способной воспользоваться появившимися прекрасными возможностями: "Будучи в Азербайджане я увидела там не "богатый Азербайджан" и "бедный Азербайджан", а Азербайджан, сумевший создать успешный синтез этих двух концепций. В Азербайджане я стала свидетелем сбалансированного развития".