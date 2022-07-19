Эксперт: Меморандум между Азербайджаном и ЕС укрепит энергорынок Европы

Подписание меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнёрству в сфере энергетики очень важная веха в экономической жизни и в политической жизни Азербайджана.

Подписание меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере энергетики - очень важная веха в экономической и политической жизни Азербайджана.

Об этом Report заявил израильской юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

"Данный документ очень важен, он даст Азербайджану дополнительные источники дохода и поступления в твердой валюте в бюджет страны. Меморандум также укрепит стабильность энергического рынка Европы и поможет снизить зависимость от российского газа, однако конечно не сможет заменить в полном объеме поставки газа, который ЕС покупает у России. Но увеличение поставок - это важный позитивный шаг в укреплении доверительных отношений между Азербайджаном и ЕС",- сказал он.

Эксперт отметил, что Азербайджан проводит "мудрую, многопрофильную политику": с одной стороны, страна имеет хорошие отношения с Россией, при этом оказывая гуманитарную помощь Украине. А также развивает сотрудничество со США, странами ЕС и НАТО.

18 июля Азербайджан и Европейский союз подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики. Подписи под документом поставили президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.